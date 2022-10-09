Война — день 228: оккупанты получают от ВСУ и продолжают ядерный шантаж

Оперативно о главном 9 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 228 дней. Оккупанты не оставляют попыток продавить украинскую оборону в Донецкой области, но страдают от ВСУ в Харьковской, Луганской и Херсонской областях. Из-за неудач на поле боя и возникших проблем из-за удара по Крымскому мосту, россияне вновь прибегают к ядерному шантажу и продолжают мешать работе Запорожской АЭС.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появились сообщения, что Стельмаховка (Луганская область) перешла под контроль ВСУ.

Напомним, данные за 6 октября доступны в сводке: "Война — день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам".

О происходившем 7 октября читайте в трансляции: "Война — день 226: ВСУ удачными атаками "поздравляют" путина с юбилеем".

А информация за 8 октября доступна в материале: "Война — день 227: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продолжают наступление"