Ракетный удар по Украине: в МВД рассказали, сколько людей погибло

В МВД говорят, что обстрел 10 октября можно сравнить лишь с обстрелом 24 февраля

Утром и днем 10 октября российские оккупанты совершили масштабный обстрел территории Украины, вследствие чего 14 человек погибли и еще 97 получили ранения.

Как сообщил в эфире телемарафона глава МВД Денис Монастырский, настолько масштабный обстрел в Украине наблюдается впервые после 24 февраля, а если учесть, что его целью была энергетическая инфраструктура, то его можно назвать "энергетическим терроризмом".

"Сейчас есть обстрелы в 12 регионах, мы зафиксировали 74 обстрела на этот час. К сожалению, есть подтвержденные 14 погибших и 97 травмированных лиц", — сказал он.

Он также добавил, что последствия ударов по критической инфраструктуре планируют устранить в течение ближайших суток. При этом он подчеркнул, что этот удар является атакой не только на энергобезопасность Украины, но и всей Европы, так как правительству пришлось приостановить экспорт электроэнергии.

По словам Монастырского, в разных областях были ликвидированы 30 пожаров, а около 1300 населенных пунктов остаются без света.

В Днепропетровской области, говорит он, без электричества остались четыре шахты, в которых находились 854 горняка, 118 из них до сих пор не были подняты на поверхность.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Украина подверглась сильному ракетному обстрелу, сопоставимому с обстрелом 24 февраля. В результате этого пострадал ряд украинских городов, включая и Киев.

Из-за повреждений объектов инфраструктуры Минэнерго пришлось объявить о решении приостановить экспорт электроэнергии.