Обстрелы Украины: правительство приняло важное решение по электроэнергии

Экспорт электроэнергии останавливают из-за повреждений критической инфрастуктуры

Из-за массированного ракетного удара по инфраструктурным объектам Украины, Кабмин принял решение приостановить экспорт электроэнергии.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, обстрелы имеют целью не только устроить террор Украине, но и усилить энергетический шантаж на старны Европейского союза.

Сообщается, что украинская электроэнергия, которая подавалась по линии в ЕС и отдельно в Польшу и Молдову помогали Европе сократить зависимость от российского газа.

В ведомстве напомнили, что даже после остановки Запорожской атомной электростанции Украина продолжала выполнять свои обязанности по контрактам, однако удары по ТЭС и подстанциям заставили правительство объявить об остановке экспорта энергии с 11 октября.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе снижать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", — заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Украина подверглась сильному ракетному обстрелу, сопоставимому с обстрелом 24 февраля. В результате этого пострадал ряд украинских городов, включая и Киев.

Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области частично или полностью остались без света.