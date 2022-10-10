Нацполиция и ГСЧС отчитались о ситуации: много погибших и раненых, несколько областей без света

На данный момент известно о шести десятках пострадавших

В понедельник, 10 октября, российские военные выпустили десятки ракет по городам Украины. В результате массированных ударов известно о гибели 10 человек. Также получили ранения 60 граждан (информация по состоянию на 13:46).

Об этом сообщает Национальная полицая в Телеграм-канале. Сотрудники ведомства работают на местах ЧП и фиксируют военные преступления россии. Полицейские призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"По состоянию на данный момент погибли 10 человек, около 60 – получили ранения по всему государству в результате ракетных ударов, нанесенных рф по территории Украины", — говорится в сообщении Нацполиции.

В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуация информирует в Телеграм-канале, что ряд ударов российских сил пришелся по критической инфраструктуры, преимущественно речь идет про объекты энергоснабжения в восьми областях и Киеве. По состоянию на 13:30 сообщается о возникновении более 30 пожаров.

В ГСЧС отметили, что отсутствует электроснабжение в пять областях, в их числе: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Тернопольская.

Частичные перебои наблюдаются и в других регионах. Пожарные изо все сил стараются оперативно ликвидировать огонь, привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

По состоянию на 14:00 известно об 11 погибших и 64 пострадавших в результате террористической атаки рф.

Как сообщал "Телеграф", в первой половине дня 10 октября российские силы выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них обезврежены украинской ПВО. Кроме того, были запущены 12 дронов-камикадзе типа "Шахед", но девять из них удалось сбить.