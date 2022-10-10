Обстріл України: уряд прийняв важливе рішення щодо електроенергії

Експорт електроенергії зупиняють через пошкодження критичної інфраструктури

Через масований ракетний удар по інфраструктурних об’єктах України, Кабмін ухвалив рішення призупинити експорт електроенергії.

Як йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, обстріли мають на меті не лише влаштувати терор України, а й посилити енергетичний шантаж на країни Європейського союзу.

Повідомляється, що українська електроенергія, яка подавалася по лінії до ЄС та окремо до Польщі та Молдови, допомагали Європі скоротити залежність від російського газу.

У відомстві нагадали, що навіть після зупинки Запорізької атомної електростанції Україна продовжувала виконувати свої обов’язки за контрактами, проте удари по ТЕС та підстанціях змусили уряд оголосити про зупинення експорту енергії з 11 жовтня.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі знижувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи можливість експорту електроенергії з України", — заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 жовтня Україна зазнала сильного ракетного обстрілу, який можна порівняти з обстрілом 24 лютого. Внаслідок цього постраждала низка українських міст, включаючи і Київ.

Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська області частково або повністю залишилися без світла.