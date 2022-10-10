Нацполіція та ДСНС відзвітували про ситуацію: багато загиблих і поранених, кілька областей без світла

На поточний момент відомо про шість десятків потерпілих

У понеділок, 10 жовтня, російські військові випустили десятки ракет по містах України. Внаслідок масованих ударів відомо про загибель 10 людей. Також поранено 60 громадян (інформація станом на 13:46).

Про це повідомляє Національна поліцая у Телеграм-каналі. Співробітники відомства працюють на місцях НП та фіксують військові злочини росії. Поліцейські закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Станом на цей момент загинули 10 людей, близько 60 — отримали поранення по всій державі внаслідок ракетних ударів, завданих рф по території України", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує в Телеграм-каналі, що низка ударів російських сил припала по критичній інфраструктурі, переважно йдеться про об’єкти енергопостачання у восьми областях та Києві. Станом на 13.30 повідомляється про виникнення понад 30 пожеж.

У ДСНС зазначили, що відсутнє електропостачання у п’яти областях, серед них: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Тернопільська.

Часткові перебої спостерігаються й у інших регіонах. Пожежники щосили намагаються оперативно ліквідувати вогонь, залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Станом на 14:00 відомо про 11 загиблих та 64 постраждалих внаслідок терористичної атаки рф.

Як повідомляв "Телеграф", у першій половині дня 10 жовтня російські сили випустили по Україні 83 ракети, 43 з них знешкоджені українською ППО. Крім того, було запущено 12 дронів-камікадзе типу "Шахед", але дев’ять із них вдалося збити.