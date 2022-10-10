росія вбиває українців: що відомо про жертви масштабної ракетної атаки на Україну

Кількість загиблих в Україні внаслідок ракетної атаки уточнюється

Ранок 10 жовтня почався з ракетних ударів Україною — росіяни атакували Київ, Дніпро, Львів, Житомир та інші міста країни. У деяких точках прильоту вже відомо про постраждалих та загиблих — росія обстріляла людей у той момент, коли багато хто добирався на роботу.

UPD: рятувальники ДержНС продовжують допомагати постраждалим та ліквідують наслідки ракетних ударів по Києву.

UPD: радник голови МВС Ростислав Смірнов оприлюднив нові дані по жертвах у Києві: загинули 8 осіб, 24 поранені, виникла пожежа шести автомобілів, понад 15 авто пошкоджено.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що загинули люди у Дніпрі та Києві. Він також опублікував відео пожежі після прильоту.

Мешканців передмістя Києва просять не їздити до столиці. Зафіксовано кілька місць атаки, у тому числі й у центрі міста, які постраждали є на кількох точках, повідомляють у ДСНС. На місці прильотів палають машини на дорозі. Метро столиці зупинили – воно працює як укриття. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про загибель 5 людей та поранення 12.

Одна з ракет у столиці впала у районі парку Шевченка та влучила по дитячому майданчику.

У Дніпропетровській області в результаті атаки також є загиблі та постраждалі – про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За попередніми даними, росіяни могли потрапити в житловий квартал, ймовірно є приліт поряд із зупинкою громадського транспорту.

Чи постраждалі в інших містах-цілях російської атаки уточнюється — у багатьох із них, зокрема у Львові та Житомирі перебої зі зв’язком, водо та електропостачанням.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ракетний удар по Запоріжжі росіяни завдали 10 жовтня ще до світанку. В результаті загинула людина, понад 20 вдалося врятувати.