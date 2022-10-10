Без жертв не обійшлося: стали відомі перші наслідки російського удару по Запоріжжю (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2020
Кількість постраждалих може збільшитися
Запоріжжя ніч за ніччю зазнає ракетних атак росіян. Ракетний удар у ніч на 10 жовтня знову припав на житловий будинок — біля п’ятиповерхівки у центрі міста "склався" один із під’їздів після прильоту. Є загиблий — станом на шість годин відомо про одну людину.
Про це повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв. Також є п’ятеро постраждалих, серед яких є неповнолітній. У дитини – порізи уламками скла.
На місці прильоту продовжуються пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися живі люди.
Ворог обстріляв місто близько другої ночі десятьма ракетами. Як мінімум, одна не вибухнула — у соцмережах з’явилися її фото на траві. Вибух також пошкодив високовольтну опору — частину маршрутів тролейбусів скасовано до закінчення ремонту. Момент попадання ракети до будинку зафіксувала камера.
Напередодні ракетна атака по Запоріжжю забрала життя понад десять людей — окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Військовий експерт вважає, що ракетними атаками росіяни намагаються залякати українців. Як раніше обстрілювали Миколаїв, так тепер і Запоріжжя через стратегічне розташування міста поблизу південної лінії фронту.