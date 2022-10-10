Без жертв не обійшлося: стали відомі перші наслідки російського удару по Запоріжжю (фото, відео)

Кількість постраждалих може збільшитися

Запоріжжя ніч за ніччю зазнає ракетних атак росіян. Ракетний удар у ніч на 10 жовтня знову припав на житловий будинок — біля п’ятиповерхівки у центрі міста "склався" один із під’їздів після прильоту. Є загиблий — станом на шість годин відомо про одну людину.

Про це повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв. Також є п’ятеро постраждалих, серед яких є неповнолітній. У дитини – порізи уламками скла.

На місці прильоту продовжуються пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть залишатися живі люди.

Наслідки ракетної атаки на Запоріжжі

Частина будинку перетворилася на руїни

Ворог обстріляв місто близько другої ночі десятьма ракетами. Як мінімум, одна не вибухнула — у соцмережах з’явилися її фото на траві. Вибух також пошкодив високовольтну опору — частину маршрутів тролейбусів скасовано до закінчення ремонту. Момент попадання ракети до будинку зафіксувала камера.

Напередодні ракетна атака по Запоріжжю забрала життя понад десять людей — окупанти потрапили до багатоповерхової будівлі. Військовий експерт вважає, що ракетними атаками росіяни намагаються залякати українців. Як раніше обстрілювали Миколаїв, так тепер і Запоріжжя через стратегічне розташування міста поблизу південної лінії фронту.