Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: зруйновано житлові будинки, постраждали люди

Окупанти навмисно б’ють по житловій інфраструктурі міста

У ніч на 10 жовтня російські війська знову вчинили черговий терористичний акт, завдавши ракетних ударів по Запоріжжю.

Ракетний удар ворога по Запоріжжю

Загалом було близько 10 прильотів, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

Одна з ракет не розірвалася

"Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових прильотів. Наслідки встановлюються", — написав він.

В одному з будинків зруйновано цілий під’їзд

Ракетний удар ворога по Запоріжжю

У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що рашисти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста.

На жаль, напевне будуть загибллі

"Знову зруйновано цілий під’їзд. У будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які гасять вогонь. На жаль, є постраждалі ", — зазначив він у повідомленні.

Відповідь на питання зрозуміла

"Росія знову вбиває мирних сплячих запорожців. росія — країна-терорист", — додав Куртєв.

Руйнування у місті

На місце руйнувань

Окупанти повинні заплатити за все

Нагадаємо, 9 жовтня рашисти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території – з районів Мелітополя та Бердянська. Внаслідок атаки було частково зруйновано дев’ятиповерхівку та п’ять приватних будинків. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та 20 автомобілів. На даний момент відомо про 14 загиблих та понад 70 постраждалих.