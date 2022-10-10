Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: зруйновано житлові будинки, постраждали люди
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Окупанти навмисно б’ють по житловій інфраструктурі міста
У ніч на 10 жовтня російські війська знову вчинили черговий терористичний акт, завдавши ракетних ударів по Запоріжжю.
Загалом було близько 10 прильотів, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
"Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових прильотів. Наслідки встановлюються", — написав він.
У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що рашисти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста.
"Знову зруйновано цілий під’їзд. У будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які гасять вогонь. На жаль, є постраждалі ", — зазначив він у повідомленні.
"Росія знову вбиває мирних сплячих запорожців. росія — країна-терорист", — додав Куртєв.
Нагадаємо, 9 жовтня рашисти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території – з районів Мелітополя та Бердянська. Внаслідок атаки було частково зруйновано дев’ятиповерхівку та п’ять приватних будинків. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та 20 автомобілів. На даний момент відомо про 14 загиблих та понад 70 постраждалих.