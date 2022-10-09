Російський ворог завдав нових ракетних ударів по Запоріжжю: зруйновано житлові будинки, у місті спалахнули пожежі (відео)

За ніч у місті зафіксували близько 10 прильотів

Близько другої години ночі 9 жовтня російські фашисти завдали чергових ракетних ударів по мирному українському місту Запоріжжі – ймовірно, намагалися таким чином "помститися" за вибухи на путінському мосту в Крим.

Обстріл фашистами мирного Запоріжжя

Про атаки повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

Удари по Запоріжжю

"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються. Шановні земляки, будь ласка, не збирайтеся біля зруйнованих будинків! Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари! ", — зазначив він.

Ракета рашистів потрапила до житлового будинку

Ракетний удар по Запоріжжю

В результаті прильотів зруйновано житлові будинки, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.

Рашисти повністю знищили мирний будинок

"Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих з’ясовується. На місці вже працюють відповідні служби", — повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Квартира біля місця прильоту

На фото, що з’являються в соціальних мережах, видно, що в одному з будинків обрушилося кілька поверхів.

Страшні руйнування у місті

У місці прильоту

Зруйновано кілька житлових будинків

Нагадаємо, що в результаті ракетних ударів фашистів минулої доби було травмовано 4 людей, серед яких — маленька однорічна дівчинка. Крім того, повідомлялося про одну загиблу людину.