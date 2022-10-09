Російський ворог завдав нових ракетних ударів по Запоріжжю: зруйновано житлові будинки, у місті спалахнули пожежі (відео)
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За ніч у місті зафіксували близько 10 прильотів
Близько другої години ночі 9 жовтня російські фашисти завдали чергових ракетних ударів по мирному українському місту Запоріжжі – ймовірно, намагалися таким чином "помститися" за вибухи на путінському мосту в Крим.
Про атаки повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Близько десятка нових прильотів ракет. Наслідки встановлюються. Шановні земляки, будь ласка, не збирайтеся біля зруйнованих будинків! Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари! ", — зазначив він.
В результаті прильотів зруйновано житлові будинки, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих з’ясовується. На місці вже працюють відповідні служби", — повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
На фото, що з’являються в соціальних мережах, видно, що в одному з будинків обрушилося кілька поверхів.
Нагадаємо, що в результаті ракетних ударів фашистів минулої доби було травмовано 4 людей, серед яких — маленька однорічна дівчинка. Крім того, повідомлялося про одну загиблу людину.