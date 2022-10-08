росія продовжує вбивати дітей: що відомо про наслідки чергового удару по Запоріжжю

Воєнні злочини росіян не мають жодного виправдання

На ранок 8 жовтня, росія вкотре завдала ракетного удару по одному із сіл Запорізького району. В результаті обстрілів травмовано 4 людей. Серед них маленька однорічна дівчинка. Крім того, повідомляється й про одну загиблу людину.

Відповідна інформація була оприлюднена на сторінці голови Запорізької ОВА Олександра Старуха у соцмережі. За його словами, російський ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню "Смерч" касетними боєприпасами. В результаті чергових злочинних дій росіян низку важких травм зазнала однорічна дівчинка Аделіна.У дитини множинні мінно-вибухові поранення. Зараз вона у вкрай тяжкому стані знаходиться під пильним наглядом медиків однієї з лікарень Запоріжжя.

Що стосується інших постраждалих, то, згідно з даними Старуха, їх травми виявилися не менш серйозними: у людей контузію, осколкові поранення, відірвані пальці, перебиті кінцівки тощо.

"Ворог нас вбиває. Окупант тероризує мирне населення. Їм не має та не може бути прощення! Їм дорога лише до пекла. Ми вистоїмо! Ми переможемо!", — написав очільник ОВА.

Варто додати, що в обласному центрі області, куди росія вдарила ракетами кількома днями раніше, тривають роботи по розборах завалів. Наразі відомо про 18 загиблих в результаті обстрілу, серед яких дитина. А також про 12 постраждалих, які госпіталізовані до медзакладів міста.

Розбір завалів після обстрілів Запоріжжя

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська армія здійснила обстріл Запорізької області, завдавши удару по міській раді одного з населених пунктів регіону. В результаті чергового воєнного злочину окупантів, є загиблі і постраждалі жителі.