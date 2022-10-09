Русский враг нанес новые ракетные удары по Запорожью: разрушены жилые дома, в городе вспыхнули пожары (видео)
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За ночь в городе зафиксировали около 10 прилетов
Около двух часов ночи 9 октября русские фашисты нанесли очередные ракетные удары по мирному украинскому городу Запорожье – вероятно, пытались таким образом "отомстить" за взрывы на путинском мосту в Крым.
Об атаках сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых прилетов ракет. Последствия устанавливаются. Уважаемые земляки, пожалуйста, не собирайтесь возле разрушенных домов! Враг циничен и коварен. Возможны новые удары!", — отметил он.
В результате прилетев в городе разрушены жилые дома, возникли пожары. На месте работают спасатели.
"В результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется. На месте уже работают соответствующие службы", сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
На появляющихся в социальных сетях фото видно, что в одном из домов обрушилось несколько этажей.
Напомним, что в результате ракетных ударов фашистов в предыдущие сутки были травмированы 4 человека, в числе которых — маленькая годовалая девочка. Кроме того, сообщалось об одном погибшем человеке.