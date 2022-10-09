Русский враг нанес новые ракетные удары по Запорожью: разрушены жилые дома, в городе вспыхнули пожары (видео)

За ночь в городе зафиксировали около 10 прилетов

Около двух часов ночи 9 октября русские фашисты нанесли очередные ракетные удары по мирному украинскому городу Запорожье – вероятно, пытались таким образом "отомстить" за взрывы на путинском мосту в Крым.

Обстрел фашистами мирного Запорожья

Об атаках сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Удары по Запорожью

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых прилетов ракет. Последствия устанавливаются. Уважаемые земляки, пожалуйста, не собирайтесь возле разрушенных домов! Враг циничен и коварен. Возможны новые удары!", — отметил он.

Ракета рашистов попала в жилой дом

Ракетный удар по Запорожью

В результате прилетев в городе разрушены жилые дома, возникли пожары. На месте работают спасатели.

Рашисты полностью уничтожили мирный дом

"В результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется. На месте уже работают соответствующие службы", сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Квартира возле места прилета

На появляющихся в социальных сетях фото видно, что в одном из домов обрушилось несколько этажей.

Страшные разрушения в городе

В месье прилета

Разрушено несколько жилых домов

Напомним, что в результате ракетных ударов фашистов в предыдущие сутки были травмированы 4 человека, в числе которых — маленькая годовалая девочка. Кроме того, сообщалось об одном погибшем человеке.