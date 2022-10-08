россия продолжает убивать детей: что известно о последствиях очередного удара по Запорожью

Военные преступления россиян не имеют никакого оправдания

На утро 8 октября россия в очередной раз нанесла ракетный удар по одному из сел Запорожского района. В результате обстрелов травмированы 4 человека. Среди них маленькая годовалая девочка. Кроме того, сообщается и об одном погибшем человеке.

Соответствующая информация была обнародована на странице главы Запорожской ОВА Александра Старуха в соцсети. По его словам, российский враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня "Смерч" кассетными боеприпасами. В результате очередных преступных действий россиян ряд тяжелых травм получила годовалая девочка Аделина. У ребенка множественные минно-взрывные ранения. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии находится под пристальным наблюдением медиков одной из больниц Запорожья.

Что касается других пострадавших, то, согласно данным Старуха, их травмы оказались не менее серьезными: у людей контузия, осколочные ранения, оторванные пальцы, перебитые конечности и т.д.

"Враг нас убивает. Оккупант терроризирует мирное население. Им не должно и не может быть прощения! Им дорога только в ад. Мы выстоим! Мы победим!", — написал глава ОВА.

Следует добавить, что в областном центре области, куда россия ударила ракетами несколькими днями раньше, продолжаются работы по разборам завалов. Пока известно о 18 погибших в результате обстрела, среди которых ребенок. А также о 12 пострадавших, которые госпитализированы в медучреждения города.

Разбор завалов после обстрелов Запорожья

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская армия произвела обстрел Запорожской области, нанеся удар по городскому совету одного из населенных пунктов региона. В результате очередного военного преступления оккупантов есть погибшие и пострадавшие жители.