россия ударила по горсовету в Запорожской области: есть погибшие

В Запорожской области ночью также раздавались взрывы

После ночного вражеского обстрела города Запорожья "искандерами" российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Гуляйполе в Пологовском районе Запорожской области. Взрыв произошел в городском совете и в результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале. Отмечается, что погибшие люди до последнего были на своих рабочих местах, никуда не убегали. Они защищали и поддерживали город-герой Гуляйполе.

"В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель председателя местной общины и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, советник руководителя Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщает об одном раненом. Это, вероятно, директор КП "Жилсервис" Руслан Скрипак.

Сообщение главы ОВА Запорожья

Также в сети показали фото последствий обстрела:

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские захватчики выпустили ракеты по городу Запорожье — пострадали объекты инфраструктуры, а также ранены местные жители.