На Крымском мосту прогремел мощный взрыв: что известно, первые фото и видео

Столб дыма видно издалека

На Крымском мосту утром восьмого октября прозвучал взрыв. Местные жители сообщили, что он был весьма мощный — ощущалась отчетливая вибрация стен.

Российские паблики сообщают, что взрыв произошел на железнодорожной ветке. Предварительно причиной взрыва стал пожар в товарном вагоне поезда, который гнали из Тамани (Краснодарский край) в Керчь.

Движение по мосту приостановлено. Жители Керчи, которые живут вблизи моста также сообщили, что взрыв повредил часть остекления в домах.

Горит Крымский мост

Пожар затронул только жд-ветку

Именно через Крымский мост из россии в оккупированный Крым по железнодорожной ветке перегоняли больше количество военной техники и боеприпасов. Был ли сдетонировавший груз военного назначения не сообщается. Называется версия с топливным терминалом. В пользу этой версии говорит и видео вблизи — на нем видны цистерны.

Дым от Крымского моста виден издалека

На месте работают службы, отмечается, что до известных арок, обеспечивающих судоходный проход под мостом, поезд доехать перед взрывом не успел. Официально версии произошедшего пока не выдвигались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Украины нет такого оружия, которое способно дистанционно разрушить Крымский мост — на это способно только ядерное вооружение. На важность мостка как военного инфраструктурного объекта россии указывали многие эксперты.