Только одно оружие может разрушить Крымский мост - Арестович

Украина не стала бы применять это оружие, даже если бы оно было у страны

Советник Офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что Украина не может уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. Он отмечает, что для того, чтобы его разрушить необходимо тактическое ядерное оружие, а у нашей страны его нет.

Об этом он рассказал в эфире программы с Марком Фейгиным. Он отметил, что удары HIMARS по мостам эффективны, но не полностью препятствуют продвижению россиян по ним. В пример привел Антоновский мост, который несмотря на множественные удары все еще имеет ограниченную пропускную способность.

Вариантов разрушительного удара по Крымскому мосту нет, для его уничтожения требуется не менее чем тактическое ядерное оружие, но и оно может не справиться с полным уничтожением, а только повредить мост. Арестович отметил, что если бы оно было у Украины, его применение было бы маловероятным.

Советник Офиса президента отметил, что возможен только символический удар, чтобы напугать врага. Реальной боевой эффективности у него не будет. Напомним, что протяженность Крымского моста 19 километров и он соединяет Крым с россией. Постройка велась с учетом современных технологий, предполагается, что мост может выдержать землетрясение. Также его усиленно охраняют российские силы ПВО.

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Ранее заявления о возможности атаки ВСУ по Крымскому мосту прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что украинские военные не анонсируют свой выбор целей. В Офисе президента ранее называли Крымский мост "законной целью для Украины". Как сообщал "Телеграф", военные считают уничтожение моста необходимым для деоккупации Крыма. Именно по нему российские захватчики перевозят военные грузы, технику и солдат сначала на полуостров, а затем и на юг Украины.