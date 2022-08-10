Будем отвоевывать Крым: генерал Марченко анонсировал удар по Керченскому мосту

Уничтожение моста Марченко назвал необходимым для деоккупации украинского полуострова

Масштабная серия взрывов в Новофедоровке в Крыму, нанесшая разрушения военному аэродрому и технике россиян, может быть только началом кампании по отвоеванию полуострова. На это намекнул генерал-майор ВСУ, командующий обороной Николаева Дмитрий Марченко.

В интервью изданию "РБК-Украина" он прямо заявил – Украина не отказывается от планов возвращения Крыма военным путем. "Мы будем отвоевывать Крым, равно как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что россии никто не давал права отбирать у Украины земли и держать украинских граждан в неволе. "Крым — это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации", — объяснил генерал.

О судьбе Крымского моста Марченко также высказался достаточно однозначно – его уничтожение является необходимой мерой. Это лишит оккупантов возможности перебрасывать резервы с материковой россии и усиливать свои войска.

Как сообщал "Телеграф", сейчас ВСУ точечными ударами понемногу выводят из строя Антоновский мост, соединяющий с Крымом оккупированный Херсон. В сети шутят, что это репетиция перед ударом именно по Крымскому мосту.