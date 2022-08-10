"Бавовна" в Новофедоровке: стало известно, сколько техники могли потерять россияне

Именно уничтожение аэродрома российской армии уже большая помощь ВСУ

Мощные взрывы, прогремевшие накануне во временно оккупированной Новофедоровке в Крыму, продолжают интересовать украинских граждан. Наиболее часто задаваемый вопрос, конечно же, касается возможных потерь в авиационной технике врага, ведь инцидент произошел на территории военного аэродрома. По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, в целом можно рассчитывать на то, что из-за взрывов были уничтожены или повреждены около десятка самолетов оккупантов.

Об этом военный рассказал во время эфира национального марафона в среду, 10 августа. Игнат отметил, что на территории авиабазы россияне размещали не только разнообразные самолеты, но и вертолеты и ракеты воздушного базирования.

В целом, по его мнению, любой аэродром, находящийся довольно близко от подконтрольной Киеву территории Украины, несет в себе угрозу мирному населению. Был таким и аэродром в Новофедоровке.

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"С этого аэродрома постоянно, ежедневно стартовали самолеты оккупантов, — рассказал он. — Хочу напомнить, что они [россияне] находятся в небе почти круглосуточно. Не долетая до острова Змеиный, они патрулируют в Черном море постоянно, меняют только самолеты и экипажи".

Именно поэтому каждый выведенный из строя аэродром является значительной подмогой для украинской армии. Тем более если там есть уничтоженная техника. По приблизительным оценкам военнослужащих, россия вполне могла потерять около десятка самолетов марок Су-30СМ, Су-24 и Ил-76. Также на территории авиабазы, вероятнее всего, находились боевые вертолеты и огромный запас ракет. Последние и вовсе находились на специальном составе авиационного вооружения, который, скорее всего, также пострадал в результате взрывов и вызванного ими пожара.

Спутниковые фото аэродрома в Новофедоровке

Спутниковые фото аэродрома в Новофедоровке

Всего на территории оккупированного Крыма находится по меньшей мере пять аэродромов, захваченных россией после 2014 года. На каждом из них находится техника, с помощью которой захватчики продолжают накрывать Украину волной ракетных ударов. Однако на данный момент остается надеяться, что российских самолетов в небе все же станет меньше.

Напомним, официально Украина не подтвердила свою причастность к взрывам в Новофедоровке. В Генштабе ВСУ считают, что причиной инцидента действительно могло стать халатное обращение российских оккупантов с техникой.

Также "Телеграф" рассказывал (и показывал), как выглядит территория вокруг пострадавшего от взрывов и пожара аэродрома. Реальность несколько расходится с заявлениями россиян о том, что почти ничего не пострадало.