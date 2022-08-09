Взрывы в Новофедоровке: появилась реакция властей Украины

Украинские политики обрадовались "демилитаризации" военной базы россиян

Взрывы на военной базе россиян в Новофедоровке, находящейся близ Сак во временном оккупированном Крыму, не остались без внимания со стороны украинских властей. На них, в частности, отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр реинтеграции временного оккупированных территорий Ирина Верещук.

Оба политика не подтвердили, что Украина имеет отношение к взрывам, в то же время их публикации можно рассматривать как намек на то, что Украина, как минимум, радуется уничтожению военной базы российских оккупантов.

Так, в собственном Telegram-канале Ермак лаконично написал: "Украинский юг особенно прекрасен в августе".

А Ирина Верещук в своем канале поздравила крымских татар, караимов и крымчаков с Международным днем коренных народов и напомнила, что Крым — это Украина.

Между тем, советник главы Офиса президента Алексей Арестович пошутил о привычке россиян курить в непредназначенных для этого местах и отметил, что вражеская армия с этими взрывами движется по алфавиту.

"Российская привычка курить возле бавовни в конце концов их погубит. Что характерно – по алфавиту идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-Кремлю приготовиться?", — написал Арестович в собственном Telegram.

Напомним, что взрывы в Новофедоровке прогремели днем 9 августа. Местные жители почти сразу после этого сообщили, что горит военная база россиян, которая находилась в поселке. Это подтверждали и видео с места событий. Между тем, Минобороны россии заявило, что на аэродроме "Саки" детонировали несколько авиационных боеприпасов, но российская техника и люди якобы не пострадали. Эта информация противоречит данным сотрудников МЧС, заявивших как минимум о трех пострадавших. Примечательно, что некоторые СМИ писали, что взрывы в Новофедоровке начались после того, как туда прилетело семь ракет. Позже главный коллаборант Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате взрывов один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. При этом он технически избежал вопроса о том, что же все-таки произошло в Новофедоровке, отметив, что российское Минобороны "точно даст правдивый комментарий".