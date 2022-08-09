Генштаб прокомментировал взрыв в Новофедоровке, а россия уцепилась за смешную версию

Российские пропагандисты настаивают, что "хлопок" произошел сам

Министерство обороны Украины иронически прокомментировало взрывы на военной базе россиян в Новофедоровке в оккупированном Крыму, отметив, что военным следовало бы соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице украинского оборонного ведомства во вторник, 9 августа.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шевроны", "визитную карточку" или даже "ДНК". Кстати, обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиенична", — говорится в сообщении.

Между тем, представители российской пропаганды наперебой начали тиражировать версию, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на аэродроме "Саки" возле Новофедоровки, который захватили российские военные. Они настаивают на версии, что "хлопок" произошел самостоятельно.

Так, провластный канал "РИА Новости" сообщил, что основная причина чрезвычайного происшествия на аэродроме "Сака" — нарушение требований пожарной безопасности. Источники канала утверждают, что никаких доказательств и фактов умышленного подрыва боеприпасов в Новофедоровке нет. Эту же версию опубликовал ТАСС, являющийся еще одним рупором российских властей.

Тем временем путинская пропагандистка, которая по совместительству является главредом телеканала RT, Маргарита Симоньян, комментируя взрывы в Новофедоровке, издала тираду об "укропопаганде" и пляжах, на которые она собирается. Конечно, без поливания грязью с ее стороны не обошлось.

Аргументы российской пропаганды и их чрезмерная активность в комментировании этой темы убедили пользователей сети в том, что след Украины в "хлопках" в Новофедоровке все-таки есть. По крайней мере, об этом говорят пользователи сети Twitter.

Напомним, что взрывы в Новофедоровке прогремели днем 9 августа. Местные жители почти сразу после этого сообщили, что горит военная база россиян, которая находилась в поселке. Это подтверждали и видео с места событий. Между тем, Минобороны россии заявило, что на аэродроме "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов, но российская техника и люди якобы не пострадали. Эта информация противоречит данным сотрудников МЧС, заявивших как минимум о трех пострадавших. Примечательно, что некоторые СМИ писали, что взрывы в Новофедоровке начались после того, как туда прилетело семь ракет. Позже главный коллаборант Крыма Сергей Аксенов отметил, что в результате взрывов один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. При этом он технически избежал вопроса о том, что же все-таки произошло в Новофедоровке, отметив, что российское Минобороны "точно даст правдивый комментарий".