Укр

В оккупированном Крыму взрывы в районе военной базы россиян: что известно (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В оккупированном Крыму взрывы в районе военной базы россиян: что известно (видео) Новость обновлена 09 августа 2022, 16:00

Во вторник, 9 августа, в районе Новофедоровки недалеко от города Саки (Крым) раздалась серия взрывов рядом с военным аэродромом, откуда взлетают российские самолеты, атакующие ракетами юг Украины.

Соответствующие фото и видео распространили в Telegram-каналах местные жители. По их словам, звуки напоминают детонацию боеприпасов и слышали таких взрывов не менее семи.

Новость дополняется…

Теги:
#Крым #Военная база #Новофедоровка #Армия РФ #Вибух