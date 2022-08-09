В оккупированном Крыму взрывы в районе военной базы россиян: что известно (видео)

Во вторник, 9 августа, в районе Новофедоровки недалеко от города Саки (Крым) раздалась серия взрывов рядом с военным аэродромом, откуда взлетают российские самолеты, атакующие ракетами юг Украины.

Соответствующие фото и видео распространили в Telegram-каналах местные жители. По их словам, звуки напоминают детонацию боеприпасов и слышали таких взрывов не менее семи.

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