В Мелитополе произошла "бавовна" на аэродроме с техникой оккупантов (фото)

Местный аэродром россияне используют как место базирования боевой авиации

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, где вовсю распространяют российскую пропаганду, днем 31 июля прогремел мощный взрыв. "Бавовна" была действительно весьма громкой — ее слышали жители практически всех районов города, а также в ближайших к аэродрому селах.

Информацию сообщает местное издание "Риа-Мелитополь". Конкретных данных о произошедшем неизвестно, однако журналисты предполагают, что по российской военной базе успешно ударили украинские защитники.

Как известно, одноименный с городом аэродром россияне заняли сразу же после оккупации. Сейчас это для них и командный пункт, и база для боевых вертолетов и самолетов. Несмотря на то, что ВСУ уже несколько раз успешно попадали по взлетным полосам, россияне пытаются их отстраивать. Впрочем, как можно понять, украинским военнослужащим это очень не нравится.

"Бавовна" в Мелитополе

По словам очевидцев, после взрыва над аэродромом поднялся столб не слишком темного дыма. Вполне вероятно, что "прилет" все же состоялся.

Место взрыва чуть ближе - хорошо видно технику

Отметим, что по данным "Телеграфа" серьезные взрывы также перебудили жителей Мелитополя ночью. Что-то взрывалось в городе или совсем рядом около первого часа ночи.

Напомним, ранее наше издание делилось свежими фотографиями из оккупированного города, которые мы получили от своих верных читателей. Судя по всему, из Мелитополя пытаются сделать образцовый советский город даже в мелочах — к примеру, с мороженым.

Также мы писали о том, что меньше недели назад россиянам испортили один из логистических путей, ведущих к Мелитополю. Было подорвано железную дорогу в районе Новобогдановки.