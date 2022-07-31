Взять Киев за три дня уже не мечтают: что пишут в газетах оккупантов в Мелитополе (фото)
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Пропагандистская машина рф не останавливается ни на секунду
Жителей Мелитополя продолжают накачивать пропагандой, пытаются пробудить ностальгию по СССР и воззвать к "братским" чувствам в отношении россии, — однако, судя по свежим пропагандистским газетам, существенно расширять оккупированные территории россияне не планируют.
В распоряжении "Телеграфа" появились фото нового 9-го выпуска газеты оккупантов "Комсомольская правда. Запорожская область" за июль 2022 года.
На первой же полосе приводят цитату кровавого диктатора владимира путина, что свобода, — якобы первый принцип российской политики.
Жителей оккупированных районов Запорожской области уверяют, что газоснабжение якобы будет восстановлено через Донецкую область уже через два месяца, а матерям-одиночкам и лицам с инвалидностью будут давать соцвыплаты при условии предоставления всех личных данных. Также называют имена новых главарей оккупантов региона: ими стали Антон Кольцов и Антон Тицкий.
Красочно расписывают, как сильно россия якобы помогает Запорожской области, и что живут россияне и мелитопольцы "в одной стране".
Хвастаются оккупанты восстановлением дорог и ярмаркой вакансий, на которой сделали для пропагандистов картинку, будто бы на оккупированных территориях есть работа.
Россияне также открыто работают над пропагандой среди детей, — вывозят детей из Запорожской области в Крым "на отдых" и зазывают абитуриентов поступать в российские вузы.
Ну и ни один выпуск пропагандистских газет не может обойтись без тезисов о Западе во главе власти в Украине и что украинцы будто бы ищут любую возможность, чтобы выехать из страны.
Уже не грозят россияне захватом Киева за три дня или существенным продвижением по каким-то направлениям, лишь скромно призывают Украину не мечтать о возвращении оккупированных территорий.
Традиционно россияне кричат: "Своих не бросаем!" и гордятся "достижениями", — на этот раз созданием футбольной лиги со спортсменами с оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Как сообщал "Телеграф", оккупанты сделали Мелитополь "столицей" оккупированных территорий Запорожской области, однако, по словам военного эксперта, наиболее стратегически важен для ВСУ другой город на юге.