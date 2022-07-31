Взять Киев за три дня уже не мечтают: что пишут в газетах оккупантов в Мелитополе (фото)

Пропагандистская машина рф не останавливается ни на секунду

Жителей Мелитополя продолжают накачивать пропагандой, пытаются пробудить ностальгию по СССР и воззвать к "братским" чувствам в отношении россии, — однако, судя по свежим пропагандистским газетам, существенно расширять оккупированные территории россияне не планируют.

В распоряжении "Телеграфа" появились фото нового 9-го выпуска газеты оккупантов "Комсомольская правда. Запорожская область" за июль 2022 года.

На первой же полосе приводят цитату кровавого диктатора владимира путина, что свобода, — якобы первый принцип российской политики.

Не правда ли, иллюстрации напоминают постеры времен СССР?

Жителей оккупированных районов Запорожской области уверяют, что газоснабжение якобы будет восстановлено через Донецкую область уже через два месяца, а матерям-одиночкам и лицам с инвалидностью будут давать соцвыплаты при условии предоставления всех личных данных. Также называют имена новых главарей оккупантов региона: ими стали Антон Кольцов и Антон Тицкий.

Оккупанты пообещают что угодно ради личных данных украинцев

Красочно расписывают, как сильно россия якобы помогает Запорожской области, и что живут россияне и мелитопольцы "в одной стране".

Не устают россияне продвигать тезисы про "адын народ"

Хвастаются оккупанты восстановлением дорог и ярмаркой вакансий, на которой сделали для пропагандистов картинку, будто бы на оккупированных территориях есть работа.

Если не знать реального положения дел, то будто бы в сказке живут мелитопольцы

Россияне также открыто работают над пропагандой среди детей, — вывозят детей из Запорожской области в Крым "на отдых" и зазывают абитуриентов поступать в российские вузы.

В россию незаконно вывезли уже тысячи детей, и не останавливаются

Ну и ни один выпуск пропагандистских газет не может обойтись без тезисов о Западе во главе власти в Украине и что украинцы будто бы ищут любую возможность, чтобы выехать из страны.

Традиционные выпады на Зеленского и страны Запада

Уже не грозят россияне захватом Киева за три дня или существенным продвижением по каким-то направлениям, лишь скромно призывают Украину не мечтать о возвращении оккупированных территорий.

Судя по всему, россияне всерьез боятся деоккупации

Традиционно россияне кричат: "Своих не бросаем!" и гордятся "достижениями", — на этот раз созданием футбольной лиги со спортсменами с оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

"Достижения" россиян вызывают смех

Как сообщал "Телеграф", оккупанты сделали Мелитополь "столицей" оккупированных территорий Запорожской области, однако, по словам военного эксперта, наиболее стратегически важен для ВСУ другой город на юге.