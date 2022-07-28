Какой город является ключом для освобождения юга Украины

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" объяснил, почему Мелитополь не наиболее стратегически важный город на юге

Довелось услышать версию, будто ключ для освобождения юга лежит в Мелитополе, где сейчас бесчинствуют российские оккупанты.

Поясню, почему это не так.

Важно понимать, что основные цели так называемой российской "спецоперации" в Украине (по сути – войны) – это так называемый сухопутный коридор с Крыма на территорию оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. А второе – это подача воды на территорию оккупированного Крыма.

Соответственно, отвоевание ВСУ расположенного на юге Запорожской области Мелитополя не поможет сорвать эти стратегические, военные, экономические планы агрессора Максимум это позволит перерезать сухопутный коридор.

Так что утверждение, что ключ для освобождения украинского юга находится в освобождении именно Мелитополя, что это позволит качественно изменить ход – весьма спорно.

При этом надо признать, что Мелитополь после захвата – это крупная военная база россиян. Едва ли не центр логистики, место сосредоточения тяжелой бронетехники, личного состава, авианесущих групп.

Но, на мой взгляд, наиболее стратегически важным является временно оккупированная Новая Каховка, что на Херсонщине. Контроль над данным городом позволил бы нам сорвать задачи так называемой "спецоперации".

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Если мы сможем отвоевать Новую Каховку, это позволит ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выходить на админграницы с Автономной Республикой Крым. Параллельно нейтрализуя возможность нависания так называемой Криворожской группировки врага, которая наступает на промышленные центры Днепропетровской области с территории Херсонской области.

На мой взгляд, именно Новая Каховка наиболее привлекательна, если так можно сказать, в моменте проведение контрнаступления ВСУ. Тем более, что сейчас созданы все предпосылки для этого. Нарушена логистика противника, произведены удары по мостам в Херсонской области.

Соответственно, есть динамика продвижения у нас на данном направлении.

Следует понимать, что Новая Каховка – это не только Каховская ГЭС (гидроэлектростанция), не только Старокрымский канал, который дает воду в Крым. Это еще город, где пересекаются важнейшие трассы, ведущие в Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую области.