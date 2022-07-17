"Один народ": захваченный Мелитополь увешали плакатами за россию

Чем ближе "референдум", тем больше пропагандистских плакатов

С каждым днем все ближе сентябрь, когда российские оккупанты намерены попробовать провести "референдум" о захвате части украинской земли, на фоне чего усиливаются и меры пропаганды.

В распоряжение "Телеграфа" попали свежие фотографии из временно оккупированного Мелитополя, который буквально увешали плакатами с цитатами кровавого диктатора владимира путина и о "единстве" с россией.

Скоро уже пять месяцев, как черешневая столица Украины пребывает в оккупации, и захватчики не перестают об этом напоминать.

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Сейчас на улицах повсеместно можно встретить борды со словами о якобы свободе выбора местных жителей, будто бы их голоса действительно собираются учитывать, а не фальсифицировать нужный результат, как это принято в россии.

"Мы один народ. Мы вместе с россией", — также говорится на бордах.

Плакаты местами поклеили в тандеме

Стоит заметить, что жители Мелитополя вовсе не так радушно встретили оккупантов, как им бы хотелось, — в городе работает мощное партизанское движение, в связи с которым далеко не один оккупант простился с жизнью и оружием.

Как сообщал "Телеграф", также ранее в Мелитополе начали раздавать пропагандистские газеты.