После удара по Антоновскому мосту оккупанты начали сыпать угрозами городам Украины

Восстановить мост быстро не удастся — оккупанты ищут варианты

После удара ВСУ по Антоновскому мосту он перекрыт для движения. Автомобильно-пешеходный мост через Днепр был связующим для Херсона с Левобережной частью Украины. После его закрытия логистика для оккупантов усложнится. Это уже вызвало ряд заявлений коллаборантов.

Замглавы коллаборантов Херсонской области кирилл стремоусов активно доказывает, что ничего особенного не произошло и атака на мост не влияет на военные действия, а только на снабжение города. Кроме обвинений в обстреле в сторону "американских специалистов" и "украинских нацистов" он также заявил, что для военных целей будут использоваться понтонные переправы. Жителям, видимо, придется довольствоваться паромами в случае необходимости.

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В своих заявлениях о влиянии удара по мосту на военную агрессию россии он дошел до сравнения с Небесной сотней и заявил, что Херсон не освободят и угрожал Николаеву.

Пост стремоусова

После удара по мосту отличился и глава оккупационного парламента в Крыму владимир константинов. Он не только заявил, что военные действия должны быть расширены на Николаев, но и захотел "освободить" Одессу, Харьков и Днепр.

Напомним, неделю назад глава российского МИД сергей лавров заявлял о расширении аппетитов россии в Украине на Херсонщину, Запорожье и ряд других регионов, кроме Донбасса.

Как ранее писал "Телеграф", обстрел моста существенно усложнил жизнь оккупантам, но может вызвать у них реакцию в виде ракетных ударов, считает эксперт.