Оккупанты будут мстить: эксперт рассказал, к чему приведет уничтожение Антоновского моста

Уничтожение моста приведет к серьезным проблемам с логистикой у оккупационных войск

Если ВСУ действительно уничтожили Антоновский мост в оккупированном Херсоне, то это наверняка спровоцирует ответные удары россиян.

Как сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Олег Жданов, мост действительно подвергся обстрелам со стороны украинских защитников, однако о том, уничтожен ли он или нет станет известно уже утром.

По его словам, уничтожение этого моста является стратегической задачей для украинской армии в рамках операции по освобождению Херсона и занятых россиянами территорий на правом берегу Днепра.

Если оккупанты не смогут использовать мост для переброски войск и припасов, то это существенно усложнит им логистику и сделает невозможным полноценную поддержку подразделений вокруг Херсона, пишет Жданов.

"Если мост был уничтожен или выведен из строя на длительный срок, то следует ожидать ночью и ближайшие дни ответа, то есть ракетных ударов по гражданским объектам", — сообщил он.

Напомним, в ночь на 27 июля жители Херсона проснулись от многочисленных звуков взрывов со стороны Антоновского моста, после чего в сети появилось много сообщений от херсонцев о том, что мост якобы был уничтожен. Российские пропагандисты в свою очередь сообщили, что с ним все в порядке.

Как сообщалось ранее, Антоновский мост имеет огромное стратегическое значение для российских оккупантов, которые находятся в Херсоне и области. После прибытия в Украину РСЗО HIMARS он уже обстреливался силами ВСУ, после чего движение по нему было перекрыто.