Антоновский мост — все? Жители Херсона сообщили о массированном обстреле переправы через Днепр

Критически важная для оккупантов переправа через Днепр могла быть уничтожена

В ночь на 27 июля жители Херсона проснулись из-за многочисленных взрывов в районе Антоновского моста, который соединяет город с левым берегом Днепра.

После этого в сети начали появляться многочисленные видео взрывов, а также противоречивая информация о том, что там произошло. В частности местные жители сообщают о том, что мост был разрушен, а российские пропагандисты заявили, что с ним все в порядке.

В частности военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале сообщил, что мост больше не сможет использоваться в качестве переправы.

"Антоновский мост как переправа с левого на правый берег прекратил свое существование около 22:45. Об этом сообщают херсонцы. Ждем официального подтверждения", — написал он.

В свою очередь российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию города сообщили, что с мостом якобы все в порядке, а взрывы, которые слышали горожане были работой ПВО.

Очевидно, что для получения более исчерпывающей информации о том, что же случилось в Херсоне, придется подождать до утра, однако в сети уже начали активно обсуждать эту тему и даже делиться "народным творчеством".

Как сообщалось ранее, Антоновский мост имеет огромное стратегическое значение для российских оккупантов, которые находятся в Херсоне и области. После прибытия в Украину РСЗО HIMARS он уже обстреливался силами ВСУ, после чего движение по нему было перекрыто.