Задачи "спецоперации" изменились: лавров сделал громкое заявление по Украине
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Задачи так называемой "спецоперации" в Украине изменились: теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и другие территории этой страны.
Соответствующую информацию в среду, 20 июля, заявил глава российского министерства иностранных дел и приспешник кровавого президента путина, сергей лавров.
"Географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только "днр" и "лнр, но и ряд других территорий", — сказал он.
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