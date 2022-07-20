Задачи так называемой "спецоперации" в Украине изменились: теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и другие территории этой страны.

Соответствующую информацию в среду, 20 июля, заявил глава российского министерства иностранных дел и приспешник кровавого президента путина, сергей лавров.

"Географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только "днр" и "лнр, но и ряд других территорий", — сказал он.

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