"Устал и вышел из чата": что известно о состоянии Антоновского моста в Херсоне, видео

Оккупантам приходится признать факт точных ударов артиллерией ВСУ

После ночного удара по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который нанесли ВСУ, версии того, в каком конкретно он состоянии, расходятся. Но можно утверждать наверняка – вред ему нанесли немалый.

Так Управление стратегических коммуникаций украинского Минобороны зацитировало крылатое выражение киевского мэра Виталия Кличко — "просто устал" и "вышел из чата". "Скрежет орочьих зубов от злости и безнадежности говорят было слышно аж в Николаеве", – пошутили в Минобороны. И добавили эффектное видео почти десятка прицельных "прилетов" по мосту.

Факт атаки подтвердили в Оперативном командовании "Юг". Как заявила его спикер Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона, ВСУ действовали "деликатно и ювелирно" и, как всегда, били только по важному для россиян транспортному пути, не затрагивая инфраструктуру. "Работа нашей артиллерии — настолько щепетильная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска", — цитирует слова Гуменюк НВ. Атаку на Антоновский мост она назвала филигранной.

Между тем, российские пропагандисты и херсонские коллаборанты факт удара подтверждают, но пытаются сделать вид, что ничего страшного не произошло. Так заместитель председателя оккупационной администрации кирилл стремоусов заявил RT, что Антоновский мост стоит несмотря на обстрел. Также ресурс публикует снятое издалека видео, на котором четко слышны взрывы. И утверждает, что большинство украинских снарядов перехватила российская система ПВО.

Другое средство массовой пропаганды россиян, РИА "Новости" заявило со ссылкой на того же стремоусова, что движение по Антоновскому мосту после ночных обстрелов пришлось перекрыть. Поскольку автомобильный мост является главным путем сообщения Херсона с Крымом, у оккупантов точно будут теперь проблемы со снабжением.

Кстати, местные телеграм-чаты сообщают, что мост практически разрушен. Восстановить его смогут только специалисты. То есть, о полноценном ремонте можно будет говорить только после войны.

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Как сообщал "Телеграф", это уже не первая атака ВСУ на Антоновский мост. Для ударов по транспортной артерии наши военные используют американские ракетные системы HIMARS.