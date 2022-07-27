Після удару по Антонівському мосту окупанти почали сипати погрозами містам України

Відновити міст швидко не вдасться — окупанти шукають варіанти

Після удару ЗСУ по Антонівському мосту його перекрили для руху. Автомобільно-пішохідний міст через Дніпро був зв’язуючим для Херсона з Лівобережною частиною України. Після закриття логістика для окупантів ускладниться. Це вже викликало низку заяв колаборантів.

Заступник голови колаборантів Херсонської області кирило стремоусов активно доводить, що нічого особливого не сталося і атака на міст не впливає на військові дії, а лише на постачання міста. Крім звинувачень в обстрілі у бік "американських фахівців" та "українських нацистів", він також заявив, що для військових цілей будуть використовуватися понтонні переправи. Жителям, мабуть, доведеться задовольнятися поромами у разі потреби.

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У своїх заявах про вплив удару мостом на військову агресію росії він дійшов до порівняння з Небесною сотнею і заявив, що Херсон не звільнять і погрожував Миколаєву.

Пост стремоусова

Після удару по мосту відзначився і глава окупаційного парламенту в Криму володимир константінов. Він не тільки заявив, що військові дії мають бути розширені на Миколаїв, а й захотів "звільнити" Одесу, Харків та Дніпро.

Нагадаємо, тиждень тому глава російського МЗС сергій лавров заявляв про розширення апетитів росії в Україні на Херсонщину, Запоріжжя та низку інших регіонів, крім Донбасу.

Як раніше писав "Телеграф", обстріл мосту суттєво ускладнив життя окупантам, але може викликати у них реакцію у вигляді ракетних ударів, вважає експерт.