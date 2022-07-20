Завдання "спецоперації" змінилися: лавров зробив гучну заяву щодо України

росія планує "рятувати" й інші українські області, якщо Захід поставить Києву далекобійне озброєння

Задачі так званої "спецоперації" в Україні змінилися: тепер це не лише Донецька та Луганська області, а й інші території цієї країни.

Відповідну інформацію у середу, 20 липня, під час свого інтерв'ю для пропагандистських видань "ріа новини" та RT, заявив очільник російського міністерства закордонних справ і поплічник кривавого президента путіна, сергій лавров. За його словами, при умові, що західні країни поставлять Україні далекобійну зброю то територіальні задачі "спецоперації" відсунуться ще далі.

Крім того, російський міністр відзначив, що до переліку областей, жителів яких збирається "рятувати" росія входить також Херсонська та Запорізька області, а також низка інших територій.

"Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його і процитували – денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України, це завдання і залишається… Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Зараз географія інша. Це далеко не лише "днр" і "лнр", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо", — сказав він.

Читайте також: Категорія Україна Окупанти Херсона заявили про початок підготовки "референдуму" Колаборант кирило стремоусов обіцяє, що Херсонська область "як не дивно" прийме рішення

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно глава мініоборони росії сергій шойгу відвідав та віддав командирам окупантів новий наказ ліквідувати ракетну та артилерійську зброю великої дальності, котру Збройних сил України, отримали від західних партнерів.