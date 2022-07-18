шойгу дав особливе завдання окупантам

Міноборони рф стверджує, що шойгу знову проінспектував окупаційні війська

міністр оборони російської федерації сергій шойгу наказав командирам окупантів знищувати ракетну та артилерійську зброю великої дальності Збройних сил України, з якої нібито ведуться обстріли населених пунктів Донбасу, а також тилову інфраструктуру російських військ.

Відповідну інформацію у понеділок, 18 липня, оприлюднило міністерство оборони росії у своєму Телеграм-каналі, відзначивши, що завдання ліквідувати надану Україні західну зброю дальньої дії шойгу віддав генерал-лейтенанту рустаму мурадову під час відвідин командного пункту "Схід".

"Главі російського військового відомства доповіли про поточну ситуацію та перебіг виконання поставлених бойових завдань з розгрому сил противника в зоні відповідальності", — йдеться в тексті публікації відомства.

Після доповіді шойгу заявив про потребу посилити ударні можливості угруповання. Крім того, надав вказівки командувачу на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності українців, з яких вони нібито ведуть обстріли житлових кварталів населених пунктів Донбасу, а також здійснюють навмисні підпали полів із пшеницею та сховищ із зерном.

Варто відзначити, що раніше інформацію про те, що угрупуванням "Схід" керує саме рустам мурадов, на загал не виносили.

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