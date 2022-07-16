шойгу, ймовірно, знову приїхав до України та спробував налякати українців (відео)

У міноборони рф брешуть, що це українські війська б’ють по мирній інфраструктурі

Міністр оборони росії сергій шойгу міг знову побувати на тимчасово окупованих територіях України. Про це свідчить черговий звіт російських пропагандистів щодо "інспекції", яку чиновник нібито влаштував угрупуванням "Південь" та "Центр" армії рф. Серед інших дій, якими шойгу відзначився під час заходу, стала скандальна заява, спрямована на залякування українців.

За інформацією "РИА Новости", російський міністр заявив, що їхній армії варто краще нарощувати дії з усіх напрямків фронту. Головне завдання цього — "не допустити завдання Києвом ударів по цивільній інфраструктурі". Цікаво, що урядовець приписує українцям стандартну тактику російського війська.

Що саме входить до "нарощування дій", не повідомляється. Однак шойгу нібито хоче захистити від ймовірних ударів населення Донбасу, а також "інших регіонів". Останні, до речі, також не уточнюються. Цілком можливо, що з приїздом високоточних систем HIMARS росіяни почали обережніше ставитися до можливості спостерігати "приліт" на території своєї держави.

Також росЗМІ показали невелике відео, яке нібито підтверджує "інспекцію" шойгу.

Слід зазначити, що цинічність заяв cергія шойгу викликала значний резонанс серед користувачів мережі. Багато хто нагадує, що б’є по мирному населенню саме росія, буквально щодня відбираючи життя у невинних людей.

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Зазначимо, що на початку липня шойгу доповів кривавому диктатору володимиру путіну про те, що армія рф нібито повністю захопила Луганщину. Однак це є неправдою, про що регулярно нагадує місцева влада. ЗСУ продовжують тримати оборону ще кількох населених пунктів, не допускаючи окупантів заявити про часткову перемогу.

Також "Телеграф" писав про те, як саме путін "пошкодував" російських загарбників під час особистої зустрічі із сергієм шойгу.