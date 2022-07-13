На окупованому Донбасі росіяни розстріляли людей за допомогу ЗСУ – Гайдай

Деякі люди віддали своє життя за бажання не жити під гнітом окупантів

Ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу залишається дуже складною. За інформацією керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, частина населених пунктів залишилася без газу, електроенергії та зв’язку з "великим світом", росіяни крадуть зерно і все, що їм сподобається. Місцеві жителі перебувають у постійній небезпеці, адже росіяни нерідко погрожують їм зброєю. Дехто навіть був розстріляний за допомогу ЗСУ.

Як розповів чиновник під час ефіру єдиного телемарафону, жителі Кремінної передавали нашим захисникам дані щодо місць розташування скупчень російських військ. Коли окупанти про це дізналися, вони швидко організували самосуд.

Тепер Сергій Гайдай вважає за краще не говорити про те, в яких населених пунктах залишилися люди, котрі тісно співпрацюють з українською армією та продовжують постачати владі інформацію, а іноді фото- та відеодані про переміщення ворожих військ.

Варто зазначити, що трагедія у Кремінній сталася після того, як у місті вдалося знищити кількох окупантів. Росіяни просто вирішили влаштувати вендетту, помстившись за смерть інших ворожих солдатів, відкривши вогонь по мирних українцях.

Додамо, що Луганщина продовжує тримати оборону. За словами Гайдая, залишилася буквально пара населених пунктів, які, як і раніше, опираються навалу російських солдатів — тут систематично знищується чужа військова техніка і гинуть путінські бійці. Однак від надій на повне захоплення області супротивник досі не відмовився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на різних напрямках фронту за допомогою свіжих карт боїв в Україні. Найскладніше зараз у Донецькій області, де окупанти вже визначили собі кілька наступних важливих цілей.