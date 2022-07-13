Стануть новими Сєвєродонецьком та Маріуполем: у США назвали два пріоритети рф на Донбасі

Росіяни намагатимуться продавити своєю чисельністю та технічною потужністю

Українським військовослужбовцям, які тримають оборону Донбасу, вже найближчим часом прогнозують важкі та затяжні бої на Донеччині. Передбачається, що російське військове керівництво вже визначило дві основні цілі, які намагатимуться захопити окупанти — Слов’янськ і Краматорськ. Не дивно, що у напрямку до першого міста ЗСУ регулярно відбивають спроби штурму, а другий населений пункт постійно перебуває під ворожим обстрілом.

Своїм баченням ситуації поділився старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Самір Пурі, повідомляє CNN. Варто зазначити, що фахівець був у команді іноземних спостерігачів за припиненням вогню на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

На думку експерта, російські війська спробують повторити ситуацію з Луганщиною, повільно, але впевнено просуваючись через кожен населений пункт Донеччини, щоб максимально витиснути сили з української армії. Все — заради чергового звіту кривавого диктатора володимира путіна про "виконання завдань "спецоперації"".

"Є дві назви, які, на жаль, стануть дуже відомими через ключові битви на наступному етапі бойових дій — міста Слов’янськ та Краматорськ на півночі Донецької області, — каже Самір Пурі. — Я підозрюю, що вони стануть наступними Сєвєродонецьком та Маріуполем" .

Наразі до обох населених пунктів ворожі війська намагаються підійти з різних боків. Найімовірніше, характер бойових дій справді нагадуватиме тактику ворога щодо Маріуполя, Лисичанська та Сєвєродонецька — це масові обстріли, виснажливі бої у міських кварталах та значна руйнація мирної інфраструктури.

Головне завдання росії, припускає експерт, полягає в тому, щоб зламати український опір. При цьому Пурі переконаний, що Україна має шанси викинути росіян із Донбасу — також повільно, але дуже успішно. Однак все залежить від "наявності піхотних та бронетанкових формувань", які повинні бути добре оснащені і мати достатньо сил, щоб здійснити прорив.

Також Пурі вважає, що від основного наступу на Слов’янськ та Краматорськ росіян можуть відволікати спалахи боїв на інших напрямках фронту. Цілком можливо, що таким "маневром" для ЗСУ може стати деокупація південних областей від тимчасової окупації.

На це натякають і постійні прохання української влади до місцевих жителів щодо необхідності евакуюватися, і регулярні "хлопки" на військових складах окупантів у тій же Херсонській області.