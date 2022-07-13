Окупанти втратили склад боєприпасів на Херсонщині: у ЗСУ прозвітували про втрати росіян

Окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України

На Півдні України ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Водночас росіяни продовжують втрачати там бойову техніку та солдатів.

Як інформує пресслужба Оперативного командування "Південь", противник вважає за краще покладатися на далекобійну зброю на зразок важкої артилерії та авіації, оснащеної крилатими ракетами.

За його інформацією, вдень російські Су-30 запустили на Одещині чотири крилаті ракети, які пізніше були перехоплені. Своєю чергою українська штурмова авіація завдала удару по скупченнях противника і складам боєзапасу в районі Новопетрівки (Херсонська область).

Зазначається, що росіяни намагалися перехопити українські літаки, відстрілявшись ракетами "повітря-повітря". Хоча літакам ЗСУ вдалося уникнути ураження, але одна з ракет потрапила в котельню в Баштанці, що призвело до загибелі мирної жінки.

Усього за добу росіяни втратили:

30 солдатів;

122 мм гаубиця;

РСЗВ "Ураган";

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

2 польові склади боєприпасів.

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Як повідомлялося раніше, увечері 12 липня росіяни обстріляли з РСЗВ околиці Нікополя (Дніпропетровська область), за попередньою інформацією, на місці влучення спалахнула пожежа, але обійшлося без постраждалих.