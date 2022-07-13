Окупанти вдарили по Нікополю: на околицях міста сталася пожежа

Даних про постраждалих не надходило

Російські окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню околиці Нікополя.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко, ударів було завдано ввечері 12 липня, внаслідок чого там почалася пожежа, яку нині намагаються ліквідувати рятувальники.

"Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь", — написав Резніченко.

За його словами, попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також він повідомив, що у Нікопольському районі українські захисники збили російський безпілотник.

Як повідомлялося раніше, вранці 12 липня росіяни завдали потужних ударів по Миколаєву та декільком іншим населеним пунктам області. Снаряди зруйнували кілька житлових багатоповерхових будинків, частково зачепили дві медичні установи, а також завдали значних ушкоджень школі в одному з районів Миколаєва.

Передбачається, що удар пов’язаний зі спробою росіян помститися за ефектно підірваний склад боєприпасів у Новій Каховці. Прицільна атака ЗСУ позбавила окупантів величезної кількості військової техніки, також їм довелося визнати наявність жертв.