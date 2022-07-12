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Помста за Каховку? Ворог ударив ракетами по лікарнях та житлових будинках Миколаєва

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ранок на Миколаївщині був дуже неспокійним Новина оновлена 12 липня 2022, 10:11
Ранок на Миколаївщині був дуже неспокійним

Ракетний обстріл був масованим — ракети "накрили" не один об’єкт мирної інфраструктури

Після "салюту" російської військової техніки у нічне небо Нової Каховки лише справою часу було очікування вогневої відповіді з боку супротивника. І він припав вранці 12 липня на Миколаївщину – удар на собі відчули безпосередньо Миколаїв, а також кілька населених пунктів області.

Інформація надійшла від керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Як розповів чиновник у своєму Telegram-каналі, росіяни навіть не намагалися промахуватися — прицільно били по мирній інфраструктурі, серед якої опинилися в тому числі й два медзаклади.

Для атаки використовували ракети, що запускалися з РСЗВ "Торнадо-С", і касетні боєприпаси. Відомо, що російські снаряди зруйнували кілька житлових багатоповерхових будинків, частково зачепили два медичні установи, а також завдали значних ушкоджень школі в одному з районів Миколаєва.

Миколаїв вибухи 12.07.2022
Миколаїв вибухи 12.07.2022
Миколаїв вибухи 12.07.2022

Згідно з найсвіжішою інформацією, щонайменше 12 осіб отримали поранення різної тяжкості. Про загиблих, на щастя, не повідомляється.

Миколаїв вибухи 12.07.2022
Миколаїв вибухи 12.07.2022

Також ранкові прильоти припали на Широківську громаду Баштанського району та кілька населених пунктів у Первомайському та Вознесенському районах області. У смт Первомайське повідомляється про "приліт" у приватне сільськогосподарське підприємство, внаслідок чого знищено чимало спеціальної техніки, та житловий будинок.

Інформація про постраждалих та ймовірних жертв у Миколаївській області ще уточнюється.

Миколаїв вибухи 12.07.2022
Миколаїв вибухи 12.07.2022

Варто зазначити, що Миколаїв чи не щодня перебуває під значною загрозою обстрілів — через сусідство із тимчасово окупованою Херсонщиною, звідки росіяни постійно випускають свої ракети. Під час однієї з останніх атак у місті було зафіксовано одразу кілька пожеж.

Нинішній же удар пов’язаний зі спробою росіян помститися за ефектно підірваний склад боєприпасів у Новій Каховці. Прицільна атака ЗСУ позбавила окупантів величезної кількості військової техніки, також їм довелося визнати наявність жертв.

Теги:
#Миколаїв #Війна #Ракета #Руйнування #Ракетний удар