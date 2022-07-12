Помста за Каховку? Ворог ударив ракетами по лікарнях та житлових будинках Миколаєва

Ракетний обстріл був масованим — ракети "накрили" не один об’єкт мирної інфраструктури

Після "салюту" російської військової техніки у нічне небо Нової Каховки лише справою часу було очікування вогневої відповіді з боку супротивника. І він припав вранці 12 липня на Миколаївщину – удар на собі відчули безпосередньо Миколаїв, а також кілька населених пунктів області.

Інформація надійшла від керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Як розповів чиновник у своєму Telegram-каналі, росіяни навіть не намагалися промахуватися — прицільно били по мирній інфраструктурі, серед якої опинилися в тому числі й два медзаклади.

Для атаки використовували ракети, що запускалися з РСЗВ "Торнадо-С", і касетні боєприпаси. Відомо, що російські снаряди зруйнували кілька житлових багатоповерхових будинків, частково зачепили два медичні установи, а також завдали значних ушкоджень школі в одному з районів Миколаєва.

Згідно з найсвіжішою інформацією, щонайменше 12 осіб отримали поранення різної тяжкості. Про загиблих, на щастя, не повідомляється.

Також ранкові прильоти припали на Широківську громаду Баштанського району та кілька населених пунктів у Первомайському та Вознесенському районах області. У смт Первомайське повідомляється про "приліт" у приватне сільськогосподарське підприємство, внаслідок чого знищено чимало спеціальної техніки, та житловий будинок.

Читайте також: Категорія В регіонах В Херсоні ледь не підірвали відомого гауляйтера Сальдо: подробиці На жаль, цього разу поплічникам зрадника вдалося знайти вибуховий пристрій

Інформація про постраждалих та ймовірних жертв у Миколаївській області ще уточнюється.

Варто зазначити, що Миколаїв чи не щодня перебуває під значною загрозою обстрілів — через сусідство із тимчасово окупованою Херсонщиною, звідки росіяни постійно випускають свої ракети. Під час однієї з останніх атак у місті було зафіксовано одразу кілька пожеж.

Нинішній же удар пов’язаний зі спробою росіян помститися за ефектно підірваний склад боєприпасів у Новій Каховці. Прицільна атака ЗСУ позбавила окупантів величезної кількості військової техніки, також їм довелося визнати наявність жертв.