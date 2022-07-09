У Миколаєві та Кривому Розі ранок почався з "прильотів", є жертви (фото, відео)

Обстріл розпочався після 5 ранку

Ранок у двох українських містах розпочався з вибухів — мешканці Миколаєва та Кривого Рогу (Дніпропетровська область) повідомляють про влучення. Міста знаходяться близько до південної лінії фронту і російські окупанти регулярно відкривають по них вогонь.

"Прильоти" у Миколаєві підтвердив міський голова Олександр Сенкевич. Обстріл розпочався після оголошення тривоги о 5 ранку суботи.

Місця влучень не повідомляються, але над містом підіймаються клуби диму, почалася пожежа. Повідомляється, що обстріл велися з боку окупованої Херсонщини — місцеві жителі бачили ракети, що вилітали з лісу Гладківського. Зазначається також, що частина з них здетонувала у повітрі.

Стовп диму над містом

Повітряна тривога вранці лунала і на Дніпропетровщині, повідомляється про обстріл Кривого Рогу з РСЗВ. Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що під вогнем опинився Інгулецький район міста — вогнем поливали з "Градів" по житлових кварталах. Загинула жінка, ще двоє людей у лікарні з осколковими пораненнями. Пошкоджено школу та кілька будинків, спалахнула машина.

Наслідки обстрілу

Летіло житловими будинками

Голова міськвійськової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що використовувалися РСЗВ "Ураган", а на вулицях залишилися касетні боєприпаси та ведеться розмінування.

Постраждалі - батько й дочка

На відео, розміщеному в мережі, чути звуки обстрілу та вибухи. Увага – чутна нецензурна лексика.

Раніше "Телеграф" писав, що росія активізувалася на південному напрямку, обстріл триває, але згідно з картами бойових дій окупантам дають відсіч. Українські військові не дають ворогові спуску на Херсонському напрямку, а місцевих мешканців із захоплених територій закликають до евакуації.