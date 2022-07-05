Миколаїв під обстрілом: що відомо та перші відео наслідків

Атака на місто сталася після 7 ранку 5 липня

Після нічних обстрілів ракетами у Дніпропетровській та Сумській області, ворог завдав удару по Миколаєву.

Обстріл міста підтвердив мер Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що ударів було кілька, і на місцях вже працюють спеціальні аварійні служби. Точне розташування місць попадань поки не розголошується. Повітряна тривога в області тривала близько 40 хвилин із 7 ранку.

Відомо, що на місці одного з прильотів почалася пожежа. У соцмережах вже опубліковано фото стовпа диму, а також оброблене відео, яке дозволяє оцінити масштаби спалаху. Пожежа серйозна. У частині будинків мешканців після обстрілу вилетіли вікна.

Менш як тиждень тому росія вже завдавала масованого ракетного удару по Миколаєву. Тоді влучили по житловій багатоповерхівці — під завалами загинули місцеві жителі — один із під’їздів повністю зруйнований.

Раніше "Телеграф" писав про ракетні удари по Харкову — напередодні окупанти зруйнували в місті школу, обстрілявши о 4-й ранку. Місто знаходиться під ворожим вогнем, як і область — згідно з даними Генштабу, ворог намагається зайняти вигідніші позиції. Також окупанти проривають українську оборону на Бахмутському напрямі – бій продовжується.