Даже мороженое "возвращают" в СССР: свежие фото из оккупированного Мелитополя
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Людям вовсю напоминают о временах, когда и "мороженое было вкуснее"
На шестой месяц оккупации обстановка в Мелитополе Запорожской области остается прежней, — российские захватчики продолжают усиленно пытаться превратить черешневую столицу Украины в образцовый советский город.
С этими целями уже даже пытаются давить на "ностальгиющих" по временам СССР.
Так, в магазинах Мелитополя сейчас можно найти мороженое, якобы сделанное по ГОСТу, — советскому стандарту. Производят его под маркой "Дельфин", местного предприятия, которое оккупанты судя по всему уже "поджали" под себя.
Его эксклюзивные фото попали в распоряжение "Телеграфа":
Не устает напоминать о "русском мире" и общая обстановка на улицах, — повсеместно появляются новые плакаты, будто бы украинцы и россияне "один народ", и будто бы оккупанты дадут местным жителям на "референдуме" самим решать, "присоединяться" ли к россии.
Также на улицах стабильно можно встретить военную технику оккупантов.
Стоит заметить, что все попытки россии привить мелитопольцам "русский мир" не особо имеют успех, — в городе действует мощное партизанское движение.
Как сообщал "Телеграф", буквально на днях в Мелитополе подорвали железнодорожное полотно и военную базу российских военных.