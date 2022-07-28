Даже мороженое "возвращают" в СССР: свежие фото из оккупированного Мелитополя

Людям вовсю напоминают о временах, когда и "мороженое было вкуснее"

На шестой месяц оккупации обстановка в Мелитополе Запорожской области остается прежней, — российские захватчики продолжают усиленно пытаться превратить черешневую столицу Украины в образцовый советский город.

С этими целями уже даже пытаются давить на "ностальгиющих" по временам СССР.

Так, в магазинах Мелитополя сейчас можно найти мороженое, якобы сделанное по ГОСТу, — советскому стандарту. Производят его под маркой "Дельфин", местного предприятия, которое оккупанты судя по всему уже "поджали" под себя.

Его эксклюзивные фото попали в распоряжение "Телеграфа":

Не устает напоминать о "русском мире" и общая обстановка на улицах, — повсеместно появляются новые плакаты, будто бы украинцы и россияне "один народ", и будто бы оккупанты дадут местным жителям на "референдуме" самим решать, "присоединяться" ли к россии.

Мелитопольцев пытаются убедить, что россияне им "братский народ"

На бордах цитируют путина

Украинцев постепенно готовят к "референдуму"

Также на улицах стабильно можно встретить военную технику оккупантов.

Военная техника россии в Мелитополе

Стоит заметить, что все попытки россии привить мелитопольцам "русский мир" не особо имеют успех, — в городе действует мощное партизанское движение.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях в Мелитополе подорвали железнодорожное полотно и военную базу российских военных.