Укр

Даже мороженое "возвращают" в СССР: свежие фото из оккупированного Мелитополя

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2489
Оккупанты продолжают попытки переделать под себя Мелитополь
Оккупанты продолжают попытки переделать под себя Мелитополь

Людям вовсю напоминают о временах, когда и "мороженое было вкуснее"

На шестой месяц оккупации обстановка в Мелитополе Запорожской области остается прежней, — российские захватчики продолжают усиленно пытаться превратить черешневую столицу Украины в образцовый советский город.

С этими целями уже даже пытаются давить на "ностальгиющих" по временам СССР.

Так, в магазинах Мелитополя сейчас можно найти мороженое, якобы сделанное по ГОСТу, — советскому стандарту. Производят его под маркой "Дельфин", местного предприятия, которое оккупанты судя по всему уже "поджали" под себя.

Его эксклюзивные фото попали в распоряжение "Телеграфа":

Мороженое Дельфин ГОСТ Мелитополь
Мороженое Дельфин ГОСТ Мелитополь
Мороженое Дельфин ГОСТ Мелитополь

Не устает напоминать о "русском мире" и общая обстановка на улицах, — повсеместно появляются новые плакаты, будто бы украинцы и россияне "один народ", и будто бы оккупанты дадут местным жителям на "референдуме" самим решать, "присоединяться" ли к россии.

Борды за россию в Мелитополе
Мелитопольцев пытаются убедить, что россияне им "братский народ"
Борды к "референдуму" в Мелитополе
На бордах цитируют путина
Борды к "референдуму" в Мелитополе
Украинцев постепенно готовят к "референдуму"
Борды за россию в Мелитополе

Также на улицах стабильно можно встретить военную технику оккупантов.

Военная техника россии в Мелитополе
Военная техника россии в Мелитополе

Стоит заметить, что все попытки россии привить мелитопольцам "русский мир" не особо имеют успех, — в городе действует мощное партизанское движение.

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях в Мелитополе подорвали железнодорожное полотно и военную базу российских военных.

Теги:
#Мороженое #Мелитополь #Оккупация