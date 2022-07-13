Удар ВСУ по базе оккупантов под Мелитополем: мэр рассказал детали

Городской голова прокомментировал ситуацию, которая в течение двух дней наблюдается в районе

В поселке Мирное, что недалеко от Мелитополя, накануне после нескольких десятков взрывов, которые слышали местные жители, загорелась база воинской части МНС. Ранее это помещение было захвачено оккупантами. А уже этой ночью в районе были слышны автоматные очереди: россияне пытались сбить украинские беспилотники.

Село Мирное на карте

Об этом в эфире единых новостей в среду, 13 июля, рассказал городской голова Мелитополя Ивана Федоров. По его словам, пожар произошел в воинской части, расположенной в пяти километрах от Мелитополя, на границе села Мирное. Сейчас на этой территории находятся две базы: одна из них – военная часть МЧС, вторая – использовали украинские Вооруженные силы до 24 февраля. После того как оккупанты уничтожили военную базу на аэродроме, часть техники и боеприпасов с аэродрома была перевезена именно туда.

По предварительным данным, местные слышали около 20-25 взрывов, после чего был заметен плотный чёрный дым. В течение 4-5 часов после воспламенения происходила систематическая детонация боеприпасов.

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Также чиновник добавил, что сегодняшняя ночь тоже спокойной не была: автоматные очереди раздавались по всему городу. Очевидцам удалось сделать подтверждающие это фото и видео. Как говорят сами захватчики, таким образом они пытаются сбивать украинские дроны.

Напоследок Федоров добавил, что оккупанты и представители так называемой "новой власти" очень боятся прихода в город Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует последняя новость пропагандистов о том, что россиянам удалось поймать некоего преступника, обвинившего украинские власти в передаче грузов для партизан в Мелитополе. .

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе украинские Вооруженные силы нанесли дар по позициям россиян, в результате чего кафиры понесли потери в личном составе.