Жизнь в оккупации. Мелитополь: россияне нашли неприятную задачу для бюджетников

Оккупанты хотят, чтобы за этим также следили российские пропагандисты

Оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) решили отправить местных жителей на строительство оборонительных сооружений или, проще говоря, отправят копать окопы.

Как сообщает РИА-Мелитополь, соответствующее распоряжение издал так называемый "глава военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий.

Как говорится в тексте "документа", подобного рода занятия будут называться субботниками, а принимать участие в них обязаны сотрудники коммунальных предприятий и бюджетники. Кроме того, оккупанты собираются провести работы по "убеждению" других жителей неподконтрольных территорий в том, что такие работы на самом деле полезны.

Мероприятия будут проходить каждую вторую и четвертую субботу месяца в летне-осенний период.

При этом, все действо непременно должно освещаться пропагандистами.

"Во время Второй мировой войны солдаты Вермахта также гнали население в оккупированных городах на рытье окопов. Чем закончилась та история, известно каждому школьнику", — прокомментировало издание соответствующий документ.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе оккупанты обустроили себе новую военную базу в зданиях Мелитопольского профессионального аграрного лицея (ПТУ-56). При этом всем мужчинам в городе приказали стать на воинский учет.