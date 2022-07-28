Жизнь в оккупации. Мелитополь: россияне нашли неприятную задачу для бюджетников
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Оккупанты хотят, чтобы за этим также следили российские пропагандисты
Оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) решили отправить местных жителей на строительство оборонительных сооружений или, проще говоря, отправят копать окопы.
Как сообщает РИА-Мелитополь, соответствующее распоряжение издал так называемый "глава военно-гражданской администрации Запорожской области" Евгений Балицкий.
Как говорится в тексте "документа", подобного рода занятия будут называться субботниками, а принимать участие в них обязаны сотрудники коммунальных предприятий и бюджетники. Кроме того, оккупанты собираются провести работы по "убеждению" других жителей неподконтрольных территорий в том, что такие работы на самом деле полезны.
Мероприятия будут проходить каждую вторую и четвертую субботу месяца в летне-осенний период.
При этом, все действо непременно должно освещаться пропагандистами.
"Во время Второй мировой войны солдаты Вермахта также гнали население в оккупированных городах на рытье окопов. Чем закончилась та история, известно каждому школьнику", — прокомментировало издание соответствующий документ.
Как сообщалось ранее, в Мелитополе оккупанты обустроили себе новую военную базу в зданиях Мелитопольского профессионального аграрного лицея (ПТУ-56). При этом всем мужчинам в городе приказали стать на воинский учет.