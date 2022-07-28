Життя в окупації. Мелітополь: росіяни знайшли неприємне завдання для бюджетників

Окупанти хочуть, щоб за цим також стежили російські пропагандисти

Окупанти у Мелітополі (Запорізька область) вирішили відправити місцевих мешканців на будівництво оборонних споруд або, простіше кажучи, відправлять копати окопи.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, відповідне розпорядження видав так званий "глава військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Євген Балицький.

Як йдеться в тексті "документа", подібні заняття будуть називатися суботниками, а брати участь у них зобов’язані співробітники комунальних підприємств та бюджетники. Крім того, окупанти збираються провести роботи з "переконання" інших мешканців непідконтрольних територій у тому, що такі роботи насправді корисні.

Заходи відбуватимуться кожну другу та четверту суботу місяця у літньо-осінній період.

При цьому все дійство неодмінно має висвітлюватися пропагандистами.

"Під час Другої світової війни солдати Вермахту також гнали населення в окупованих містах на риття окопів. Чим закінчилася та історія, відомо кожному школяру", — прокоментувало видання відповідний документ.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі окупанти облаштували собі нову військову базу у будинках Мелітопольського професійного аграрного ліцею (ПТУ-56). При цьому всім чоловікам у місті наказали стати на військовий облік.