Война — день 167: поставки оружия Украине и "атомный террор" россии

Оперативно о главном за 9 августа

Вот уже 167 дней российские оккупанты осуществляют полномасштабное вторжение в Украину. Продолжаются ракетный обстрелы городов Украины, однако за прошедшие сутки успехов они на этом поприще не достигли — все выпущенные ими ракеты были сбиты ВСУ. россия по разным "фронтам" шантажирует Запад вопросами ядерной безопасности. Так, МИД рф заявил о намерении вывести из-под инспекционной деятельности свои ядерные объекты. Также москва заявляет об опасности для захваченной Запорожской атомной станции, которую ее же войска и обстреливают. Тем временем Запад продолжает оказывать Украине помощь вооружением и финансированием для него: страны-члены формата "Рамштайн" на новой встрече обсудят вопрос долгосрочного финансирования оружия для Украины, а США уже приняли решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере миллиард долларов.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли 9 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне из артиллерии 130 раз обстреляли 8 громад Сумской области в минувший понедельник, есть погибшая, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Что произошло 6 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье: "Война — день 164: битва за Донбасс, ядерный террор россии".

А данные за 7 августа доступны в материале: "Война — день 165: россияне ударили ракетами по городам запада и центра Украины".

Информацию за 8 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 166: оккупанты готовят "референдумы" и терроризируют Запорожскую АЭС".