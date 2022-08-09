Взрывы в Новофедоровке: американские СМИ узнали интересную деталь

Украина применила свое собственное оружие для удара по авиабазе в Крыму

Во время удара по авиабазе в оккупированном Крыму было использовано оружие "исключительно украинского производства".

Как сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Украины, удар по Новофедоровке был нанесен украинскими военными.

"Это была авиабаза, с которой регулярно вылетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном театре военных действий", — сказал украинский чиновник.

Он не стал раскрывать информацию о том, какое оружие было использовано для этого, но отметил, что оно было произведено в Украине.

Вместе с тем, как информирует РБК-Украина, в распоряжении нашей страны есть лишь один вид оружия, способный наносить удары на такое расстояние. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Гром", который был поставлен в ВСУ в единственном экземпляре.

ОТРК может поражать цели на расстоянии от 50 до 280 километров, а при необходимости его дальность может быть увеличена до 500 км. Боевой блок баллистической ракеты проектировался массой в 480 килограмм.

Стоит отметить, что в россии признали, что взрыв в Новофедоровке был, но заявили, что к настоящему времени известно о детонации авиационного боеприпаса и призвали воздержаться от озвучивания каких-либо версий.

После этого в российских СМИ появились сообщения о том, что взрыв якобы произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности, однако эту версию опровергает украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, очень сложно добиться случайной детонации снарядов сразу в нескольких местах.