Взрывы в Новофедоровке: известный военный эксперт опроверг версию россиян

Оккупанты настаивают, что ВСУ ни при чем

Во вторник, 9 августа, ВСУ якобы нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" вблизи Новофедоровки (АР Крым).

Таким мнением поделился украинский военный эксперт Олег Жданов на своем telegram-канале. Данная версия противоречит официальной позиции минобороны рф, которое настаивает на случайном характере "хлопков" из-за детонации нескольких боеприпасов.

Жданов считает, что по опубликованным в сети кадрам можно сделать вывод, что детонация произошла сразу в нескольких местах, а это не типично для случайного пожара.

"На видеозаписях ясно видно, что взрывы происходят на большом расстоянии друг от друга, что опровергает утверждение противника о случайности и халатности. Очень трудно в нескольких местах одновременно небрежно обращаться с боеприпасами, что привело бы к почти синхронные детонации боеприпасов. Наш ракетный удар заставил противника нервничать и придумывать оправдания, не выдерживающие никакой критики", — написал Жданов.

В сети доступно видео взрывов в Новофедоровке.

Напомним, украинские власти иронично отреагировали на взрывы в Новофедоровке, а в сети пользователи публикуют шутки и мемы на эту тему.