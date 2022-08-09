Вибухи у Новофедорівці: американські ЗМІ дізналися цікаву деталь

Україна застосувала свою власну зброю для удару по авіабазі у Криму

Під час удару по авіабазі в окупованому Криму було використано зброю "виключно українського виробництва".

Як повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного представника Міноборони України, удару по Новофедорівці завдали українські військові.

"Це була авіабаза, з якою регулярно вилітали літаки для ударів по наших військах на південному театрі воєнних дій", — сказав український чиновник.

Він не став розкривати інформацію про те, яка зброя була використана для цього, але зазначив, що вона була зроблена в Україні.

Водночас, як повідомляє РБК-Україна, у розпорядженні нашої країни є лише один вид зброї, здатний завдавати ударів на таку відстань. Йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", який був поставлений до ЗСУ в єдиному екземплярі.

ОТРК може вражати цілі на відстані від 50 до 280 кілометрів, а за необхідності його дальність може бути збільшена до 500 км. Бойовий блок балістичної ракети проєктувався масою 480 кілограмів.

Варто зазначити, що в росії визнали, що вибух у Новофедорівці був, але заявили, що досі відомо про детонацію авіаційного боєприпасу і закликали утриматися від озвучування будь-яких версій.

Після цього у російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що вибух нібито стався через порушення правил пожежної безпеки, проте цю версію спростовує український військовий експерт Олег Жданов. За його словами, дуже складно досягти випадкової детонації снарядів одразу в кількох місцях.