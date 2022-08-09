В окупованому Криму вибухи в районі військової бази росіян: що відомо (відео)

У вівторок, 9 серпня, в районі Новофедорівки неподалік міста Саки (Крим) роздалася серія вибухів поруч з військовим аеродромом, звідки злітають російські літаки, які атакують ракетами південь України.

Відповідні фото та відео розповсюдили у Telegram-каналах місцеві жителі. За їх словами, звуки нагадують детонацію боєприпасів і чули таких вибухів щонайменше сім.

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