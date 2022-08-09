Рус

В окупованому Криму вибухи в районі військової бази росіян: що відомо (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
730
В окупованому Криму вибухи в районі військової бази росіян: що відомо (відео) Новина оновлена 09 серпня 2022, 16:00

У вівторок, 9 серпня, в районі Новофедорівки неподалік міста Саки (Крим) роздалася серія вибухів поруч з військовим аеродромом, звідки злітають російські літаки, які атакують ракетами південь України.

Відповідні фото та відео розповсюдили у Telegram-каналах місцеві жителі. За їх словами, звуки нагадують детонацію боєприпасів і чули таких вибухів щонайменше сім.

Новина доповнюється…

Теги:
#Крим #Військова база #Новофедорівка #Армія РФ #Вибух